الأسبوع المقبل .. ميكالي يعود إلى القاهرة استعدادًا لمعسكر سبتمبر

تقرر أن يعود البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من بلاده الي القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لبدء مهمته ووضع استعدادات المنتخب الأولمبي لمعسكر سبتمبر.

ومن المقرر أيضا أن يتم تحديد الوديات التي يخوضها الفراعنة في هذا التوقف.

كما سيبدأ البرازيلي في وضع خطط المرحلة المقبلة ووضع الرتوش الاخيرة للمعسكر المقبل ضمن خطة استعدادات الفراعنة لأولمبياد باريس المقبلة.

كان قد حجز الفراعنة مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بباريس بعد الوصول الي نهائي امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة.