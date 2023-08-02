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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. شوط أول سلبي بين الترجي والصفاقسي

مباراة الترجي والصفاقسي
مباراة الترجي والصفاقسي
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انتهى الشوط الأول من مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين، المقامة حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، ولم يشهد أي إثارة كبيرة على مستوى إضاعة الفرص، ولكن حصل وضاح الزايدي لاعب الصفاقسي على البطاقة الصفراء في الدقيقة الرابعة منذ بداية اللقاء.

ويتواجد الفريقان ضمن المجموعة الأولى من مجموعات البطولة العربية 2023، رفقة اتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي، ويحتل الترجي المركز الثالث والصفاقسي في المرتبة الرابعة.

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