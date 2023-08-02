"لا شيء مستحيل".. جماهير الزمالك تحفز اللاعبين قبل موقعة النصر السعودي

سمح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للجماهير بحضور مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر السعودي المقبل في البطولة العربية.

يأتي ذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل اللقاء المرتقب أمام النصر في ظل أهمية المباراة للأبيض من أجل التأهل للدور التالي.

ورفعت الجماهير التي حضرت المران لافتة مكتوب عليها:" لا شيء مستحيل"، كما هتفت الجماهير للاعبين خلال التدريب الختامي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.