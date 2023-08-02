“رضا حجازي” يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز مشروعات التعاون لتطوير التعليم

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفد البنك الدولى؛ لبحث سبل التعاون ودعم المشروعات التي تستهدف تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع البنك الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، ومن بينها الارتقاء بجوده مرحلة رياض الاطفال، ووضع نظام مهارات التفكير العليا لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والموجهين ومديري ووكلاء المدارس، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلُّم، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.

وأكد “حجازي” أن الوزارة تستهدف تحسين جودة حياة المتعلمين وأسرهم من خلال تأسيس بيئة تعلّم صحية وسعيدة تتيح خبرات تعليمية متنوعة تتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إعداد الإطار العام للمناهج بالتركيز على المفاهيم الأساسية والبعد عن الحشو.

كما أكد الوزير على أهمية تدريب المعلمين لتحقيق قيمة مضافة تنمي المعارف والقدرات في ضوء التحول الرقمي، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة للموارد والمقومات التي تستطيع من خلالها نقل الخبرات في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي للدول الأخرى.

وقد تناول الاجتماع التعاون الحالي ما بين البنك الدولي ووزارة التربية والتعليم والعمل المشترك على تحسين بيئة التعليم في مصر.