البطولة العربية.. اتحاد جدة يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول

تقدم فريق اتحاد جدة السعودي بهدف للا شئ على نظيره الشرطة العراقي، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وأنهى الاتحاد السعودي، الشوط الأول متقدما بهدف على الشرطة، سجله أحمد بامسعود في الدقيقة 36.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية 2023 برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الشرطة العراقي في وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط.