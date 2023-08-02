ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. اتحاد جدة يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق اتحاد جدة السعودي بهدف للا شئ على نظيره الشرطة العراقي، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وأنهى الاتحاد السعودي، الشوط الأول متقدما بهدف على الشرطة، سجله أحمد بامسعود في الدقيقة 36.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات من البطولة العربية 2023 برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الشرطة العراقي في وصافة الترتيب  برصيد 4 نقاط.

البطولة العربية اتحاد جدة الشرطة العراقي مباراة الاتحاد والشرطة اخبار البطولة العربية