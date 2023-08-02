البطولة العربية.. السد القطري والهلال السعودي يتأهلان إلى دور ربع النهائي

تأهل فريقا السد القطرى والهلال السعودى، إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الملك سلمان للاندية الابطال 2023 "البطولة العربية"، بعد ان حققا الفوز على اهلى طرابلس الليبى والوداد البيضاوى المغربى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

حيث حقق فريق السد القطرى الفوز على نظيره أهلى طرابلس الليبى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "استاد نادي ضمك بخميس مشيط"، أحرز الهدف اللاعب باولو أوتافيو فى الدقيقة الـ 89 من عمر اللقاء.

كما حقق فريق الهلال السعودى الفوز على الوداد البيضاوى المغربى بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية".

أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فى الدقيقة الـ 41، وروبين نيفيز فى الدقيقة الـ 66، بينما جاء هدف الوداد الوحيد عن طريق اللاعب سيف الدين بوهرة فى الدقيقة الـ 64 من عمر اللقاء.



