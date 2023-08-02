الكرملين: بوتين وأردوغان يتفقان على التحضير لعقد اجتماع شخصي

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال محادثة هاتفية على التحضير لعقد اجتماع شخصي محتمل.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين - في بيان بثته عبر وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات بما في ذلك في سياق الاستعدادات للاجتماع المحتمل بين الرئيسين".

يُشار إلى أن مكتب الرئيس التركي أعلن في وقت سابق أن أردوغان وبوتين اتفقا على زيارة الرئيس الروسي لتركيا.

كما صرح بوتين سابقا بأنه لا يستبعد زيارته لتركيا، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى روسيا واردة أيضًا.