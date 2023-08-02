"مجلس التعاون الخليجي" يؤكد تميز العلاقات مع سنغافورة وأهمية تعزيزها

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تجمعها علاقات مميزة مع جمهورية سنغافورة في عدة مجالات، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة العربية السعودية ون تشاو مينج، حيث شهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وسنغافورة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان التي تنتمي سنغافورة إلى عضويتها.