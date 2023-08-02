مسؤول بالأمم المتحدة: لو استمرت حرارة الأرض بهذا الشكل فلنبحث عن كوكب آخر

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن التغيرات المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير جدًا على العالم، مشيرًا إلى ارتفاع درجة الحرارة الكبير خلال الأربعة عقود الماضية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى حرائق الغابات في كاليفورنيا وأوروبا والجزائر، إضافة إلى التغيرات الغريبة في السعودية، إذ كانت تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وفي نفس الوقت سيولا وأمطارا غزيرة.

وبيّن خطورة ارتفاع درجة الحرارة في ارتفاع نسبة بخار المياه، إذ إن كل درجة حرارة تزيد ترفع نسبة بخار المياه 7%، وعندما تزيد 3 درجات يزيد بخار المياه 21%، وهذا يؤدي للاختناق الذي نشعر به.

وشدد على ضرورة تكاتف العالم أجمع للتصدي للتغيرات المناخية وأن يحذو حذو مصر، فمصر رغم ظروفها الاقتصادية غير الجيدة فإنها تتجه نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أنه "لو لم تتكاتف الجهود، ونتخلَّ عن الأنانية، فعلينا أن نبحث عن كوكب آخر للعيش فيه، فلو استمرت درجة الحرارة بهذا الشكل فسيحدث جفاف في الأنهار، وتخفيف بعض الزراعات تمامًا، وارتفاع منسوب البحر على السواحل يؤدي لغرق بعض المناطق".