المخرج عمر عبد العزيز يعلن عن مشاركته في مهرجان الغردقة

أعلن المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، مشاركته فى فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي والمقرر لها 21 إلي 27 سبتمبر 2023، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي.

وأشار المخرج عمر عبد العزيز، إلي حرصه علي حضور الفعاليات في رسالة دعم لإدارة المهرجان بعد متابعته لكل التحضيرات التي تتم بشكل مدروس ومخطط له علي مدار العام.

جاء ذلك خلال لقاءه بالكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، والذي وعد بمفاجآت عديدة تضم فعاليات فنية تستمر علي مدار أيام متتالية.

كما أشار المخرج عمر عبد العزيز،

إلي علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعه برئيس المهرجان محمد الباسوسي، والذي يتواصل بشكل مستمر معه للاستفادة بخبراته بالمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية داخل وخارج مصر، لافتا إلي تأكيد الباسوسي له بأن المهرجان سيكون مختلف لانه يحاكي الشباب بالإضافة إلي مشاركة كبار الفنانين في مصر والعالم.

في السياق ذاته، كشف الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، انه علي مدار الشهر الماضى، إجتمعت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب بشكل منتظم لإختيار البوستر الرسمى من بين 158 بوستر وصلت لإدارة المهرجان من خلال المسابقة الشبابية التى أعلنت عنها إدارة المهرجان في مايو الماضي.

وقررت إدارة المهرجان الإستعانة بفنان تشكيلى كبير لإختيار البوستر الأول للمهرجان

ينظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة.

ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.