رسميًا.. بوفون يعلق قفازه نهائيًا في عامه الـ46

أعلن جيانلويجي بوفون، أسطورة حراسة مرمى كرة القدم الإيطالية، اليوم الأربعاء، اعتزاله الساحرة المستديرة نهائيًا بعد مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية العديدة.

وجاء إعلان بوفون بتعليق قفازه نهائيًا، عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في عامه الـ46 وبعد مسيرة كروية استمرت 29 عامًا.

وقبل إعلان بوفون اعتزاله كرة القدم، كان يرتبط بعقد مع نادي بارما الإيطالي، ولكنه فسخ العقد في الساعات القليلة الماضية، ليعلق قفازه بشكل نهائي، وذلك بحسب الصحفي دي مارزيو، الذي خرج بهذا النبأ أمس الثلاثاء.

كان بوفون بدأ رحلته مع الجلد المدور في عام 1994 بقميص نادي بارما، واستمر في صفوفه لمدة 7 سنوات، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في 2001 ليبدأ معه مسيرة ولا أروع.

وبعد مشواره الرائع مع اليوفي، قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم واحد فقط، ثم قرر العودة إلى فريق السيدة العجوز مجددًا.

وفي عام 2021، وبسبب تراجع أدائه مع يوفنتوس، عاد بوفون من حيث بدأ بارتداء قميص بارما، لينهي معه مسيرة رائعة استمرت لـ29 عامًا.

ألقاب بوفون

حقق جيانلويجي بوفون لقب كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.

لعب لـ7 سنوات مع بارما فاز فيهم بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي وكذلك الدوري الأوروبيومع يوفنتوس، توج بعديد الألقاب منها: الدوري الإيطالي (10 مرات) وكأس إيطاليا (5 مرات) وكأس السوبر الإيطالي (6 مرات).

وحصل على لقبين مع باريس سان جيرمان، هما الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.