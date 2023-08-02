"الشباب" تعلن عن تنظيم مسابقة 1000 طفل موهوب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر عن تنظيم مسابقة " مبادرة ١٠٠٠ طفل موهوب " ، التي عملت منصة YounGo School عليها طوال ستة أشهر ، لتعليم المئات من أطفال مصر .

تبدأ الوزارة في استقبال الأعمال اليوم الأربعاء ٢ أغسطس ، على أن يكون أخر موعد لاستقبال الأعمال يوم ٩ أغسطس الساعة 11:59 مساء .

بالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل في أن يكون عمر الطالب من ٥ إلى ١٨ سنة ، وأن يكون أحد طلاب المبادرة ، و يقدم عمل فني واحد في كل دورة حيث تضم مجالات أساسيات الرسم من خلال رسم لوحة فنية تمثل منظر سياحي في مصر ، ومجال الدوبلاج الكارتوني من خلال تقديم دوبلاج لمشهد يمثل قبول الآخر ، بحد أدنى ٣٠ ثانية ، وبحد أقصى دقيقتين ، بالإضافة إلي مجال الرسوم المتحركة من خلال تقديم مشهد رسوم متحركة يمثل الصداقة ، بحد أدني ١٥ ثانية ،و بحد أقصى دقيقتين .

ويتوزع التقييم كالتالي: الإبداع ١٠ نقاط ، و١٠ نقاط علي المهارة ، و١٠ نقاط علي الاتقان .

وتقدم أعمال المسابقة على الرابط التالي:

https://forms.gle/xvd455rqJ4y2oeVq7

وسيتم تكريم الطلاب الفائزين في حفل احتفالي بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومنصة YounGo.