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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الشباب" تعلن عن تنظيم مسابقة 1000 طفل موهوب

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أعلنت  وزارة الشباب والرياضة  من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء -  الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر عن تنظيم مسابقة " مبادرة ١٠٠٠ طفل موهوب "  ، التي عملت منصة YounGo School عليها طوال ستة أشهر ، لتعليم المئات من أطفال مصر .

تبدأ الوزارة في استقبال الأعمال اليوم الأربعاء ٢ أغسطس ، على أن يكون أخر موعد لاستقبال الأعمال يوم ٩ أغسطس الساعة 11:59 مساء .

بالنسبة لشروط المسابقة فتتمثل في أن يكون عمر الطالب  من ٥ إلى ١٨ سنة ، وأن يكون أحد طلاب المبادرة ، و يقدم عمل فني واحد في كل دورة حيث تضم مجالات أساسيات الرسم من خلال رسم لوحة فنية تمثل منظر سياحي في مصر ، ومجال الدوبلاج الكارتوني من خلال تقديم دوبلاج لمشهد يمثل قبول الآخر ، بحد أدنى ٣٠ ثانية ، وبحد أقصى دقيقتين  ، بالإضافة إلي مجال  الرسوم المتحركة من خلال تقديم  مشهد رسوم متحركة يمثل الصداقة ، بحد أدني ١٥ ثانية ،و بحد أقصى دقيقتين .

ويتوزع التقييم كالتالي: الإبداع ١٠ نقاط ،  و١٠ نقاط علي المهارة ، و١٠ نقاط علي الاتقان .

وتقدم أعمال المسابقة على الرابط التالي:  
https://forms.gle/xvd455rqJ4y2oeVq7

وسيتم تكريم  الطلاب الفائزين في حفل احتفالي بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومنصة YounGo.

وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي الموهوبين والمبدعين أطفال مصر احمد محمدي