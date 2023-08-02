رئيس الوزراء العراقي يؤكد سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سعي الحكومة إلى ترتيب العلاقات مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني استقبل وزير الدفاع في إستونيا هانو بيلكور، والوفد المرافق له، حيث بحثا علاقات الصداقة بين البلدين ومجالات تطويرها، فضلا عن استعراض مشاركة إستونيا ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وأهمية تنمية الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والحوكمة الإلكترونية.

وأشار السوداني إلى ضرورة مواجهة الخطاب المروج والمحرض على العنف والإرهاب والمحفز للكراهية بين الشعوب.