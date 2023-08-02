أوسوريو يلقي محاضرة فنية لللاعبين استعدادًا للنصر السعودي

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منذ قليل، محاضرة فنية لللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب عكاظ لخوض التدريب الرئيسي استعدادا لخوض مباراة النصر السعودي المقبلة في البطولة العربية.

شرح المدير الفني الكولومبي بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، مع تحفيزهم للفوز على النصر غدا، والحديث عن اللقاء فنيا .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.