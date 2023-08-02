البطولة العربية.. تشكيل هجومي للصفاقسي أمام الترجي

أعلن المدير الفني لفريق الصفاقسى التونسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الترجى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الملك سعود الرياضية"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاء تشكيل فريق الصفاقسى كالتالى:

حراسة المرمى: صبري بن حسن.

خط الدفاع: محمد نصراوي، وضاح زايدي، محمد المهذبي.

خط الوسط: علاء الغرام، محمد السائحي، شادي الهمامي، نابي كامارا.

خط الهجوم: بركات الحميدي، برنجار دي، كوفي كوامي.

ويحتل فريق الصفاقسى قاع ترتيب المجموعة الأولى بدون نقاط، بينما يحتل فريق الترجى التونسى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وتضم المجموعة الأولى الاتحاد السعودى، والشرطة العراقى، الترجى التونسى، والصفاقس التونسى.