الصين: تقديم معونة عسكرية أمريكية لتايوان يشكل انتهاكًا خطيرًا

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية " هوا تشونينج " اليوم الأربعاء، عن استنكار الصين لما أعلنه البيت الأبيض مؤخرا عن اعتزام الولايات المتحدة تقديم معونة عسكرية تقدر قيمتها بحوالى 345 مليون دولار إلى تايوان.

وقالت المتحدثة فى تصريحات صحفية تم نشرها على موقع وزارة الخارجية الصينية بشبكة الانترنت " إن تقديم معونة عسكرية أمريكية إلى منطقة تايوان الصينية يشكل إنتهاكا خطيرا لمبدأ الصين واحدة، ولبنود البيانات الصينية الأمريكية الثلاثة ذات الصلة، وخاصة بيان 17 أغسطس ".

وأضافت المتحدثة " إن مثل هذه التحركات تقوض بدرجة خطيرة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بالعلاقات الصينية الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ولذلك فإن الصين تستنكر هذا الأمر وترفضه بشدة، وقد قامت بمساع جادة لدى الجانب الأمريكى فيما يتعلق بهذا الشأن ".

ومضت المتحدثة قائلة " إن المسألة التايوانية تمثل لب المصالح الجوهرية الصينية، والخط الأحمر الأول الذى يتعين عدم تجاوزه فى العلاقة الصينية الأمريكية، وإننا نحث الولايات على الالتزام بجديدة بمبدأ «الصين واحدة» وبالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة ذات الصلة ووقف تعزيز الاتصال العسكرى مع منطقة تايوان أو تسليحها بأى وسائل أو تحت أى ذريعة أيًا كانت ووقف إيجاد عوامل يمكن أن تؤدى إلى زيادة حدة التوترات فى مضيق تايوان ".

واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحاتها فيما يتعلق بهذا الشأن بقولها " انه لايتعين على أى أحد أن يقلل من عزم وتصميم وقدرة الشعب الصينى على حماية سيادتنا ووحدة وسلامة أراضينا ".