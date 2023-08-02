البطولة العربية.. بنزيما على دكة الاتحاد أمام الشرطة العراقي

أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشرطة العراقى، بعد قليل على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

جاء تشكيل فريق الاتحاد السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود- مدالله العليان.

خط الوسط: صالح العمري- عوض الناشري- سلطان الفرحان- زكريا هوساوي.

خط الهجوم: مروان الصحفي- هارون كمارا.

ويحتل فريق الاتحاد السعودى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق الشرطة العراقى الوصافة برصيد 4 نقاط.

تضم المجموعة الأولى الاتحاد السعودى، والشرطة العراقى، الترجى التونسى، والصفاقس التونسى.