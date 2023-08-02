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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. بنزيما على دكة الاتحاد أمام الشرطة العراقي

اتحاد جده
اتحاد جده
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أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشرطة العراقى، بعد قليل على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.
جاء تشكيل فريق الاتحاد السعودى كالتالى:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود- مدالله العليان.
خط الوسط: صالح العمري- عوض الناشري- سلطان الفرحان- زكريا هوساوي.
خط الهجوم: مروان الصحفي- هارون كمارا.
ويحتل فريق الاتحاد السعودى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق الشرطة العراقى الوصافة برصيد 4 نقاط.
تضم المجموعة الأولى الاتحاد السعودى، والشرطة العراقى، الترجى التونسى، والصفاقس التونسى.

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