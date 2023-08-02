بوتين: مستعدون للعودة إلى "صفقة الحبوب" حال تنفيذ الغرب التزاماته

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعداد روسيا للعودة إلى "صفقة الحبوب" حال تنفيذ الغرب التزاماته ذات الصلة.

وقال الكرملين - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن بوتين أكد خلال المحادثة رغبة روسيا في التعاون مع تركيا والدول المعنية الأخرى في وضع خيارات لتوريد حبوبها إلى البلدان المحتاجة".

وأضاف أنه نظرا لاحتياجات البلدان الأكثر حاجة للغذاء، فقد تم التأكيد على أنه يتم العمل حاليا على وضع خيارات موثوقة لتوريد الحبوب الروسية، بما في ذلك على أساس مجاني، مشيرا إلى أن هذه المسألة تم نقاشها بشكل جاد في القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت مؤخرا في بطرسبورغ.

وذكر الكرملين أن الجانب الروسي أكد أيضا استعداد موسكو للعودة إلى اتفاقيات إسطنبول بشأن تصدير الحبوب بمجرد أن يفي الغرب فعليا بكل الالتزامات التي وردت فيها تجاه روسيا، حيث أوضح بوتين للرئيس التركي أسباب انسحاب روسيا من صفقة الحبوب وموقف روسيا المبدئي فيما يتعلق بوقف العمل بصفقة الحبوب.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أعلن في وقت سابق أن بلاده مستعدة للعودة فورا إلى صفقة الحبوب في حال تنفيذ الجزء المتعلق بها.