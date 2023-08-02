جامعة المنصورة تنظم برنامجًا تدريبيًا موحدًا للقيادات الإدارية وفق إستراتيجية مصر 2030.. صور

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة دورة تدريبية بعنوان "البرنامج التدريبي الموحد للقيادات الإدارية"، وذلك في ظل النهج الحديث ومواكبة التطور واستمرارا لإستراتيجية جامعة المنصورة في الإهتمام بصقل مهارات وقدرات وتطوير كوادرها البشرية من الإداريين والقيادات الإدارية بقطاعات الجامعة المختلفة وثقل قدراتهم وتنمية مواهبهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الاداء الجامعي، والدكتورة سماح السعيد نائب مدير المركز، الدكتور السيد العيسوي مدير وحدة التطوير الإداري.

وأشارت الدكتورة سماح السعيد ان البرنامج عبارة عن 16 ساعة تدريبية يشمل عدة محاور وهي “المهارات الحتمية للقيادات الإدارية وأساسيات التحول الرقمي والجوانب القانونية في الاعمال الجامعية والجوانب المالية في الاعمال الجامعية والحوكمة ومكافحة الفساد وقيادة التغير في المنظمات الديناميكية، بالإضافة الي مهارات التواصل الفعال داخل بيئة العمل وإدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي”.

وتحدث في بداية التدريب الدكتور عابد نصر نائب رئيس جامعة الدلتا الأسبق عن المهارات الحتمية للقيادات الإدارية والصفات الواجب توافرها في القائد الإداري الناجح.

كما تحدثت الدكتورة مي عمر مدرس الامراض الصدرية بكلية الطب عن الحوكمة ومكافحة الفساد في المنظومة الإدارية وطرق وآليات القضاء علية لتحقيق التميز المؤسسي وذلك في ضوء اهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تعتمد في أول أولوياتها علي تطوير قدرات الجهاز الإداري في الدولة وثقل مهارات القيادات الإدارية.

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