سلاح البحرية الروسي يحصل على أكثر من 20 سفينة دعم هذا العام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية الروسى سيحصل على أكثر من 20 سفينة دعم عسكرى ولوجستى العام الجارى.

وقال القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاى يفمينوف، "إنه خلال العام الجرى 2023 ستنضم إلى سلاح البحرية الروسى أكثر من 20 سفينة دعم عسكرى ولوجستى".

وأضاف يفمينوف أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تم قبول أكثر من 100 سفينة دعم جديدة فى الخدمة لصالح الأسطول الروسى، منها قاطرات وناقلات ورافعات عائمة وسفن نقل متعددة الوظائف، وفى هذا العام وحده ستنضم إلى الأسطول أكثر من 20 سفينة دعم أخرى.

وأشار يفمينوف إلى أن 34 سفينة من سفن الأسطول المساعد للبحرية الروسية ستساهم هذا العام فى ضمان سلامة السفن التى ستشارك فى العروض العسكرية الروسية فى نهر نيفا وخليج فنلندا، وستعمل هذه السفن على نقل الإمدادات والوقود وتأمين الطريق للسفن التى ستشارك فى العروض.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أنها تسلمت مؤخرا سفينة جديدة مخصصة للأبحاث البحرية، وتم توقيع شهادات قبول السفينة، وسيتم رفع علم البحرية الروسية عليها قريبا لتباشر خدمتها لصالح الجيش الروسى.