الصين: تخصيص 6 ملايين دولار للمساعدة في السيطرة على الفيضانات

أعلنت دائرة التنظيم باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تخصيص 44 مليون يوان (حوالي 6.17 مليون دولار أمريكي) كتمويل للمساعدة في أعمال السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث في بكين وخبي وتيانجين.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن هذا التمويل يأتي من رسوم الحزب المحصّلة من أعضاء الحزب، حيث تتولى دائرة التنظيم مسؤولية إدارة هذا التمويل نيابة عن اللجنة المركزية للحزب.

وحثت الدائرة منظمات الحزب على بذل قصارى جهدها في تنفيذ تدابير السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث، وتقليل حجم الخسائر البشرية، وضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، فضلا عن الاستقرار الاجتماعي العام.

كما شددت دائرة التنظيم على ضرورة تخصيص هذا التمويل على الفور للمستوى الأولي، بما يعود بالفائدة على العاملين في خط المواجهة والذين يعانون بشكل خطير من الفيضانات.