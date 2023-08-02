مجلس الشباب المصري يبحث سبل التعاون مع سفارة سنغافورة

عقد مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح ورشة عمل مع سفارة سنغافورة بالقاهرة بحضور السفير دومينيك جوه وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من تجربة سنغافورة في التنمية الاقتصادية وتحولها من دولة فقيرة من دول العالم الثالث إلى واحدة من أهم اقتصادات العالم حالياً.

تطرق الاجتماع الي مناقشة العديد من القضايا المشتركة التي حققت فيها سنغافوره طفرة كبيرة على رأسها التعليم الاساسي والتعليم الفني، وكيف حققت سنغافوره هذا المستوي من النجاح .

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض تجارب الزراعة الحديثة في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه سنغافورة واستحداث محاصيل جديده مثل الأرز الجاف بالإضافة الي مناقشة ملف السياحة وكيفية تطوير منظومة المعالم السياحية في مصر، إلى جانب التشديد علي ضرورة انهاء كافة الاجراءات البيروقراطية التي تعيق جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى مصر.

وأوضح "ممدوح"، أن الاجتماع تناول العديد من النقاط الهامة حيث لم يتم الاكتفاء بملف التنمية الاقتصادية وفرص التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار ولكن تم فتح مجموعة من آفاق التعاون مثل قضايا التبادل الشبابي وملفات التغير المناخي وتبادل الخبرات في ملف مكافحة التطرف والاستقطاب الفكري والتنوع وقبول الآخر.

وأضاف أن وفد المجلس الذي يضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويمثلون خلفيات سياسية متنوعة تختلف كثيراً تحت قبة البرلمان وكلاً منهم يمتلك رؤية مختلفة ولكن اتفاقهم على مصلحة الوطن والمواطن هو سبب اجتماعهم اليوم لوضع رؤية تشاركية تضمن حياة كريمة لكل مصري وهو ما يثبت قدرة المجتمع المدني المصري على استيعاب الأفكار والتيارات المختلفة وتوحيد الجهود من أجل عملية بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد سفير سنغافورة دومينيك جوه اعتزازه بالتعاون المشترك بين مجلس الشباب المصري والسفارة في العديد من المجالات ، معربا عن إعجابه بالجهود المبذولة في كافة القطاعات في الدولة المصرية، مضيفا أن الجميع يلاحظ الان طفرة كبيرة ونهضة حقيقية ولكن في ظل التحديات التي يمر بها العالم حالياً يجب العمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عملية الاستثمار لجذب مزيد من المستثمرين من دول العالم المختلف.

كما أشاد بقدرة مجلس الشباب المصري على فتح أطر ومجالات جديده للتعاون خاصة بعد نجاح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري في الحصول على درجة الزمالة العليا في الحوكمة والخدمات العامة من جامعة سنغافورة الوطنية كأول مصري وافريقي يحصل على هذه الدرجة من أكبر مدرسة للسياسات في العالم .



ضم الاجتماع السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة، كيني تان نائب رئيس البعثة، جيرمي لو المسئول السياسي بالسفارة، الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ، الدكتورة عبير عصام عضو مجلس الأمناء ورئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، مي عجلان مدير مختبر المجتمع المدني للتنمية وحقوق الإنسان، كيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب احمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ والنائب عادل عامر والنائب علاء قريطم والنائبة منى عبدالله والنائب عادل يونس حماد والنائب هشام سعيد الجاهل والنائب محمود عصام أعضاء مجلس النواب والبرلماني السابق السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة الازمات بجامعة الدول العربية