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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لعاطلين بالسلام بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت  محكمة جنايات  القاهرة بمعاقبة عاطلين بتهمة حيازة حشيش، وسلاح ناري  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بمنطقة السلام.
كشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين م.غ عاطل ،س.ح عاطل  قاما بحيازة مخدر الحشيش  بوزن يصل إلى 1000 جرام، بقصد الاتجار، كما أحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات نارية .

كان قسم شرطة السلام تلقي معلومات بقيام المتهمين بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم
بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القاء القبض علي المتهمين  وبتفتيشهم عثر بحيازتهم علي المضبوطات  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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