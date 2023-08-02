ترتيب مجموعة الزمالك قبل خوض موقعة النصر السعودي غدًا

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء، للقاء النصر السعودي المقرر له غد الخميس، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية التي تقام حاليا بالسعودية .

يتصدر المجموعة الثالثة حاليا فريق النصر السعودي برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون رصيد من النقاط .

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الأولي بنتيجة 4-0 على حساب الاتحاد المنيستيري، ثم خسر الجولة الثانية أمام الشباب السعودي بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز على النصر للتأهل لربع نهائي البطولة .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.