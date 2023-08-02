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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ترتيب مجموعة الزمالك قبل خوض موقعة النصر السعودي غدًا

الزمالك
الزمالك
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يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الأربعاء، للقاء النصر السعودي المقرر له غد الخميس، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية التي تقام حاليا بالسعودية .

يتصدر المجموعة الثالثة حاليا فريق النصر السعودي برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني الشباب السعودي برصيد 4 نقاط، والزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط، والاتحاد المنيستيري رابعا بدون رصيد من النقاط .

وحقق الزمالك الفوز في المباراة الأولي بنتيجة 4-0 على حساب الاتحاد المنيستيري، ثم خسر الجولة الثانية أمام الشباب السعودي بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز على النصر للتأهل لربع نهائي البطولة .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

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