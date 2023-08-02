الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 26

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 36 25

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 25

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 27

نخل 39 20

كاترين 33 17

الطور 38 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 23

السلوم 33 23

سيوة 37 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

الشلاتين 39 29

حلايب 36 30

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 43 28

أسوان 44 26

الوادي الجديد 44 26

أبوسمبل 43 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 29

المدينة 44 31

الرياض 47 31

المنامة 41 34

أبوظبي 44 33

الدوحة 42 34

الكويت 49 31

دمشق 38 19

بيروت 31 27

عمان 33 19

القدس 32 19

غزة 31 25

بغداد 44 32

مسقط 33 31

صنعاء 28 16

الخرطوم 36 25

طرابلس 34 27

تونس 37 27

الجزائر 32 24

الرباط 27 16

نواكشوط 30 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 36 18

إسطنبول 37 24

إسلام آباد 35 26

نيودلهي 35 27

جاكرتا 34 24

بكين 33 26

كوالالمبور 32 25

طوكيو 34 27

أثينا 35 24

روما 32 23

باريس 19 14

مدريد 33 15

برلين 22 15

لندن 22 14

مونتريال 22 17

موسكو 28 18

نيويورك 28 20

واشنطن 30 20

أديس أبابا 19 12