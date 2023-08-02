بكين تسجل أعلى مستوى لهطول الأمطار منذ 140 عامًا

سجلت بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك منذ بداية التسجيل قبل 140 عاما.

سجلت المدينة هطول أمطار بلغ 744.8 ملم، وهي أكبر كمية لهطول الأمطار تم تسجيلها خلال العاصفة المطيرة في الفترة من الثامنة مساء يوم السبت حتى السابعة صباح اليوم (الأربعاء) في خزان وانغجيايوان في حي تشانغبينغ، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية في بكين اليوم.

شهدت العاصمة الصينية هطول أمطار غزيرة نتيجة لإعصار دوكسوري منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا حتى صباح الثلاثاء.

وقد رفعت المدينة الإنذار الأحمر من الفيضانات صباح اليوم، حيث انخفض تدفق المياه في الأنهار الرئيسية تحت مستوى التحذير.