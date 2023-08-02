زي النهارده.. إنشاء مدرسة دار العلوم على يد علي مبارك

أنشأ علي باشا مبارك في مثل هذا اليوم 2 أغسطس 1872م، مدرسة دار العلوم التي تحولت إلى كلية دار العلوم، لاحقا.

وتطـورت دار العلوم إلى أن أصبحت إحدى المدارس العالية، وظلت كذلك إلى أن ضمت لجامعة القاهرة عام 1946م.

بدأت كلية دار العلوم على هيئة مدرسة نظامية عدد طلابها اثنان وثلاثون طالبًا وكان أول منهج دراسي يشتمل على التفسير والفقه والعلوم الأدبية والتاريخ والجغرافيا والحساب والهندسة والكيمياء والطبيعة والخط.

في عام 1885م ضمت مدرسة الألسن إلى دار العلوم، أما عام 1895م فقد شهد زيادة عدد الطلاب إلى مائة طالب نظراَ لشدة الحاجة إلى خريجيها، وفي عام 1919م تم إنشاء قسم تجهيزي خاص بالمدارس يؤهل الطالب للالتحاق بدار العلوم وحدها.

بحلول عام 1944م تم إدخال علوم التربية في منهج الدراسة بالسنة الثالثة، وفي بداية عام 1946م صدر قانون ضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول ، وتحويلها إلى كلية جامعية.

أما في عام 1952م فقد تم قبول الطالبات بالكلية لأول مرة، وشهدت كلية دار العلوم تخريج العديد من الوزراء والسياسيين والأدباء والشعراء وغيرهم من النابغين في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن أول عميد لكلية دار العلوم هو علي مبارك باشا الذي تولى منصب العمادة فور إنشاء الكلية.