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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"ألسن عين شمس" تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا

ا.د سلوى رشاد عميد
ا.د سلوى رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس
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أعلنت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا والبحوث للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، اعتبارًا من ١ أغسطس وحتى ٣١ من نفس الشهر.

وأوضح  أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرامج تشمل: دبلوم الدراسات العليا في اللغويات والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية، دبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسم اللغة الانجليزية، دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 4 الي 7 سبتمبر 2023.
وتعقد الامتحانات الشفهية لكل الاقسام في 11 سبتمبر 2023

جامعة عين شمس كلية الألسن بجامعة عين شمس التنسيق الترجمة الامتحانات