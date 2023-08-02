"ألسن عين شمس" تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا

أعلنت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا والبحوث للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، اعتبارًا من ١ أغسطس وحتى ٣١ من نفس الشهر.

وأوضح أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرامج تشمل: دبلوم الدراسات العليا في اللغويات والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية، دبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسم اللغة الانجليزية، دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 4 الي 7 سبتمبر 2023.

وتعقد الامتحانات الشفهية لكل الاقسام في 11 سبتمبر 2023