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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطولة العالم لليد.. منتخب الناشئين يفتتح مشواره بالفوز على اليابان 40-32

منتخب اليد مواليد
منتخب اليد مواليد 2004
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حقق منتخب مصر لكرة اليد  للناشئين  مواليد 2004 الفوز على منتخب اليابان  بنتيجة 40-32،  اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة العالم المقامة حاليا بكرواتيا .

وقدم المنتخب الوطنى أداء قوى واستحق الفوز في  أولى مواجهاته ببطولة العالم المحدد لها خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجارى أمام اليابان .

  يلعب منتخب مصر المباراة الثانية أمام التشيك الساعة 2:30 مساء غدا الخميس 
ويلتقي في المباراة الثالثة أمام أيسلندا الساعة 4:30 مساء السبت المقبل.

وتضم قائمة مصر كلا من:

حراس المرمى:
يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.
اللاعبون:
فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

ويضم الجهاز الفني والإداري كل من: 
- كرام كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة.
- محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية.
- وائل عبد العاطى مدرب المنتخب.
- وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى.
- محمد عبد المنعم مدير إدارى.
- حازم حامد محلل فني.
- روماني نبيل أخصائي العلاج الطبيعي

يبدأ منتخب مصر للناشئى لكرة اليد مواليد 2004 مواليد 2004 الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 40-32 منتخب مصر المباراة الثانية أمام التشيك