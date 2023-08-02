بطولة العالم لليد.. منتخب الناشئين يفتتح مشواره بالفوز على اليابان 40-32

حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 40-32، اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة العالم المقامة حاليا بكرواتيا .
وقدم المنتخب الوطنى أداء قوى واستحق الفوز في أولى مواجهاته ببطولة العالم المحدد لها خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجارى أمام اليابان .
يلعب منتخب مصر المباراة الثانية أمام التشيك الساعة 2:30 مساء غدا الخميس
ويلتقي في المباراة الثالثة أمام أيسلندا الساعة 4:30 مساء السبت المقبل.
وتضم قائمة مصر كلا من:
حراس المرمى:
يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.
اللاعبون:
فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.
ويضم الجهاز الفني والإداري كل من:
- كرام كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة.
- محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية.
- وائل عبد العاطى مدرب المنتخب.
- وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى.
- محمد عبد المنعم مدير إدارى.
- حازم حامد محلل فني.
- روماني نبيل أخصائي العلاج الطبيعي