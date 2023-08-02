بطولة العالم لليد.. منتخب الناشئين يفتتح مشواره بالفوز على اليابان 40-32

حقق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 الفوز على منتخب اليابان بنتيجة 40-32، اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة العالم المقامة حاليا بكرواتيا .

وقدم المنتخب الوطنى أداء قوى واستحق الفوز في أولى مواجهاته ببطولة العالم المحدد لها خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجارى أمام اليابان .

يلعب منتخب مصر المباراة الثانية أمام التشيك الساعة 2:30 مساء غدا الخميس

ويلتقي في المباراة الثالثة أمام أيسلندا الساعة 4:30 مساء السبت المقبل.

وتضم قائمة مصر كلا من:

حراس المرمى:

يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون:

فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

ويضم الجهاز الفني والإداري كل من:

- كرام كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة.

- محمد الألفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية.

- وائل عبد العاطى مدرب المنتخب.

- وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى.

- محمد عبد المنعم مدير إدارى.

- حازم حامد محلل فني.

- روماني نبيل أخصائي العلاج الطبيعي