أزمة دفاعية تواجه الأهلي أمام المصري في الكأس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، أزمة دفاعية كبيرة قبل مواجهة المصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر.

يلتقي الأهلي مع المصري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في السادسة مساء غدٍ الخميس بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

يفتقد الفريق الأحمر خلال مواجهة المصري معظم عناصر قلب الدفاع، لأسباب مختلفة ما بين الإصابة والإيقاف.

يغيب محمد عبد المنعم عن مباراة المصري، للمباراة الثانية على التوالي بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه منذ نهائي كأس مصر للموسم الماضي، بعد قرار لجنة المسابقات بإيقافه 3 مباريات، بعد تدخل قوي وعنيف على فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

كما يفقد الأهلي جهود ثنائي قلب الدفاع، ياسر إبراهيم الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن المشاركة في لقاء الداخلية الماضي، بالإضافة لاستمرار غياب محمود متولي الذي يواصل البرنامج التأهيلي بعد إصابته في الكاحل التي تعرض لها الشهر الماضي.