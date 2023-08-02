ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لكلية الشرطة 2023-2024

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الداخلية أنه يمكن للمتقدمين التقديم لكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنـــا.

https://moi.gov.eg/

- التوجه إلى دليل الخدمات، ثم اختر الالتحاق بأكاديمية الشرطة.
- إنشاء حساب.

- أدخل البيانات المطلوبة لاستكمال إنشاء الحساب.

- اضغط على زر التحقق للإنشاء

- تسجيل الدخول في حسابك

- تقوم بعمل طلب الالتحاق.
- تحديد موعد سحب الملف.

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اختر طريقة دفع رسوم التقديم المناسبة.

شروط القبول في كلية الشرطة 2023
- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- أن يكون المتقدم لـ كلية الشرطة 2023 من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجى الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية أي دولة أخرى.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

- ألا تزيد سن المتقدم لـ كلية الشرطة في أكتوبر 2023 على 22 عامًا ميلادية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، و28 عامًا للحاصلين على مؤهلات عليا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي خدمة الحكومية بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.

- أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية.

- ألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء القيد بالأكاديمية.

شروط تقديم كلية الشرطة متخصصين 2023
- نفس الشروط السابقة باستثناء شرط ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل الدراسى العام الجاري 2023 أو السابق 2022.

- ألا تزيد سن المتقدم في أول أكتوبر على 28 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما.

- ألا تزيد سن المتقدم في أول أكتوبر على 30 عامًا للحاصلين على الماجستير، و35 عامًا للحاصلين على الدكتوراة.

- أن يكون التقدير العام (مقبولا) للمتقدمين من كليات الحقوق وتربية رياضية، و(جيدا) لباقى التخصصات.

شروط اللياقة البدنية للتقديم في كلية الشرطة
- ألا يقل طول قامة المتقدم لـ كلية الشرطة عن 170 سم.

- استيفاء شرط القوام (أقصى وزن= طول الطالب- 90).

- أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

- أن يجتاز المتقدم لـ كلية الشرطة اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة 2023
وحددت وزارة الداخلية في وقت سابق، الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الشرطة بمجموع 65% للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024
يتم فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023 حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.

كلية الشرطة وزارة الداخلية كليات الحقوق