خطوة بخطوة.. كيفية التقديم لكلية الشرطة 2023-2024

أكدت وزارة الداخلية أنه يمكن للمتقدمين التقديم لكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنـــا.

https://moi.gov.eg/

- التوجه إلى دليل الخدمات، ثم اختر الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

- إنشاء حساب.

- أدخل البيانات المطلوبة لاستكمال إنشاء الحساب.

- اضغط على زر التحقق للإنشاء

- تسجيل الدخول في حسابك

- تقوم بعمل طلب الالتحاق.

- تحديد موعد سحب الملف.

- أدخل البيانات المطلوبة.

- اختر طريقة دفع رسوم التقديم المناسبة.

شروط القبول في كلية الشرطة 2023

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- أن يكون المتقدم لـ كلية الشرطة 2023 من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجى الجنسية، ولم يسبق حصولهم على جنسية أي دولة أخرى.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

- ألا تزيد سن المتقدم لـ كلية الشرطة في أكتوبر 2023 على 22 عامًا ميلادية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، و28 عامًا للحاصلين على مؤهلات عليا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي خدمة الحكومية بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى.

- أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية.

- ألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء القيد بالأكاديمية.

شروط تقديم كلية الشرطة متخصصين 2023

- نفس الشروط السابقة باستثناء شرط ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل الدراسى العام الجاري 2023 أو السابق 2022.

- ألا تزيد سن المتقدم في أول أكتوبر على 28 عامًا للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما.

- ألا تزيد سن المتقدم في أول أكتوبر على 30 عامًا للحاصلين على الماجستير، و35 عامًا للحاصلين على الدكتوراة.

- أن يكون التقدير العام (مقبولا) للمتقدمين من كليات الحقوق وتربية رياضية، و(جيدا) لباقى التخصصات.

شروط اللياقة البدنية للتقديم في كلية الشرطة

- ألا يقل طول قامة المتقدم لـ كلية الشرطة عن 170 سم.

- استيفاء شرط القوام (أقصى وزن= طول الطالب- 90).

- أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استيفاء الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

- أن يجتاز المتقدم لـ كلية الشرطة اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة 2023

وحددت وزارة الداخلية في وقت سابق، الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الشرطة بمجموع 65% للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024

يتم فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الضباط المتخصصون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2023 حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023.