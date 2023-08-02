وفد مدينة جينج دا جين الصينية يعرب عن شكره لمحافظ أسوان لحفاوة الاستقبال

أعرب وفد مدينة جينج دا جين (Jing de Zhen) عاصمة الخزف فى دولة الصين الصديقة برئاسة “هو زومى” عمدة المدينة، عن شكرهم لحفاوة الإستقبال والترحيب من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومسئولى الجهات التنفيذية المختصة.

وأكد الوفد على إنبهارهم وسعادتهم بما شاهدوه خلال زيارتهم للعديد من المواقع الصناعية والثقافية والسياحية عقب لقائهم بمحافظ أسوان أمس والتى شملت مصنع كيما 2، والسد العالى، بالإضافة إلى المركز الحرفى لذوى الإعاقة، فضلًا عن جولة نيلية من أجل الوقوف على المقومات العديدة التى تتفرد بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار أعضاء الوفد الصينى إلى ترحيبهم بمد جسور التعاون مع محافظة أسوان خلال الفترة القادمة حيث أنه من أهم ثمار زيارتهم الإعداد والتجهيز لعقد العديد من بروتوكولات التعاون بين مدينتى أسوان وجينج دا جين فى كافة المجالات، موضحين بأن أوجه التعاون سترتكز على استثمار المزايا النسبية للمدينتين، وإستغلال الحوافز الاستثمارية والثروات التعدينية والمحجرية والمقومات السياحية التى يذخرا بها.

يأتي ذلك من أجل التسويق والترويج الجيد للمقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التى تمتلكها زهرة الجنوب.

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