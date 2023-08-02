محافظ مطروح يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين والاستماع لمطالبهم

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، و العميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.



وشدد محافظ مطروح على ضرورة التفاعل والتواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والإسراع في حلها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة وعدم تأخير أو تأجيل حلها واتخاذ كل جهة لدورها والإجراءات اللازمة ورفعها للمستوى الأعلى في عدم إمكانية حلها.



وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، جهود المحافظة في توفير الرعاية والخدمات للمواطنين خلال الفترة من ٢١ يونيو حتى الأول من أغسطس ٢٠٢٣ ومنها خطابات تحويل ١٧ حالة على نفقة المحافظة لتلقى العلاج بمستشفيات خارج المحافظة بتكلفة ٢٩،٣ ألف جنيه، ومساعدات مالية وشهرية وتوزيع كراتين مواد غذائية لغير القادرين وغيرها من خدمات ومساعدات ليصل عدد المستفيدين ٥٠١ مستفيد بتكلفة ٢٦٣،٢ ألف جنيه.

بينما تم استعراض الرد على طلبات وشكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الواتس وصفحات التواصل الاجتماعي بعدد ٥٣٣٨ طلبا تم الرد على وتنفيذ وإنجاز ٥٢٩٤ طلب بنسبة ٩٩،١%.

كما تم الاستماع لشكاوى عدد من المواطنين كل منهم على حدة مع رد كل جهة مهنية واتخاذ التوجيه والقرار والإجراءات اللازمة في حينه.

ووجه محافظ مطروح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيادة عدد ساعات ضخ مياه الشرب وفق لجدول الضخ لتوفير مزيد من المياه للمواطنين ومنها منطقة الكيلو ٤ شارع التجارى، وكذلك الدفع بلجنة معاينة على الطبيعة لحاجة المنطقة لكشافات الإنارة والاسراع في أعمال توسعات شبكة الصرف الصحى بالكيلو ٤.

كذلك وجه محافظ مطروح إدارة التخطيط والمتابعة لعرض موقف خطة توصيل خط مياه الشرب لمنطقة أهالي القصر خلف السنترال وذلك خلال أسبوع، والتنفيذ وفقا لرغبة الأهالي في المشاركة على أن يتم التنفيذ تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة معاينة تضم المواطن صاحب الشكوى لمراجعة أعمال إصلاح ماسورة الصرف الصحى بمنطقة عزبة أولاد صابر بجوار الأمن المركزى، وكذلك لجنة معاينة لموقع شكوى تضرر أهالي أولاد جبريل جنوب الكيلو ٤ بمطروح من عدم وصول مياه الشرب إليهم والإفادة خلال ٧٢ ساعة، وكذلك لمنطقة تضرر أهالي عزبة الأفراد ومعاينة خلال فترة الضخ لامكانية ربط خط المياه بشارع شرطة السياحة وشارع خيرالله مع مراجعة المحابس تأمينها.



ووجه أيضا بالإسراع في دراسة طلب أهالي جنوب الضبعة امتداد شارع أبو ريزة وكذلك عدة مناطق وحاجتها لشبكة مياه متكاملة وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.



كما وجه محافظ مطروح تيسيرا على أهالي منطقة سملا وحاجتها لـ ٥ أعمدة كهرباء بمد مجلس مدينة مرسى مطروح أهالى المنطقة صاحبة الشكوى بـ ٣ أعمدة، وشركة الكهرباء بالدعم ٢ عمود والمتابعة والإفادة خلال أسبوع.

محافظ مطروح يعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين والاستماع لمطالبهم

IMG-20230802-WA0023

IMG-20230802-WA0024

IMG-20230802-WA0015

IMG-20230802-WA0016

IMG-20230802-WA0017

IMG-20230802-WA0018

IMG-20230802-WA0019

IMG-20230802-WA0020

IMG-20230802-WA0021