هاشتاج الشرطة المصرية رجال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" اليوم الأربعاء، بتدشين هاشتاج جديد تحت عنوان “الشرطة المصرية رجال” لدعم الشرطة فى تصديها للعناصر الإجرامية.

وانتشر الهاشتاج ليحتل المرتبة الأولى على موقع تويتر “X” وشارك خلاله عدد من المواطنين والمؤثرين البارزين.

من جانبه قال حسام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: كل التحية لمن يحمي ولا يرهب.. كل التحية لرجال مصر شرطتها وجيشها.

ومن جانبها قالت المواطنه عفاف محمد: دافع عن وطنك بمنتهي القوة فغيرك يخون بمنتهى الشراسة كل الدعم لرجال الشرطة المصرية.