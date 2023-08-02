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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هاشتاج الشرطة المصرية رجال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

هاشتاج الشرطة المصرية
هاشتاج الشرطة المصرية رجال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" اليوم الأربعاء، بتدشين  هاشتاج جديد تحت عنوان “الشرطة المصرية رجال” لدعم الشرطة فى تصديها للعناصر الإجرامية.

وانتشر الهاشتاج  ليحتل المرتبة الأولى على موقع تويتر “X” وشارك خلاله عدد من المواطنين والمؤثرين البارزين.

من جانبه قال حسام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: كل التحية لمن يحمي ولا يرهب.. كل التحية لرجال مصر  شرطتها وجيشها.

ومن جانبها قالت المواطنه عفاف محمد: دافع عن وطنك بمنتهي القوة فغيرك يخون بمنتهى الشراسة كل الدعم لرجال الشرطة المصرية. 

تويتر فيس بوك الشرطة المصرية رجال الشرطة