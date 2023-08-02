7 أغسطس موعد بدء الأوكازيون الصيفي 2023.. «التموين» توضح آليات الاشتراك في التخفضيات للمحلات التجارية.. ونصائح للمستهلكين بعدم الانخداع بالعروض الوهمية

من المقرر أن يبدأ العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 من يوم 7 أغسطس الجاري ولمدة شهر، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن يريد من المحلات التجارية المشاركة في هذا التخفيض عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ومن المتوقع أن يشارك في الأوكازيون الصيفي طوال فترة الموسم أكثر من 3.5 آلاف محل، ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية في موسم التخفيضات في إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وأيضًا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الاوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، ومن يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الصيفي.

وستقوم وزارة التموين، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، بإصدار نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الصيفى 2023، للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، إن ‏الأوكازيون الصيفي فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مضيفًا أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأضاف «كمال»، أن الأوكازيون الصيفي يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، موضحًا أنه لا يقتصر فقط على محال الملابس؛ بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا.

الشكاوى ضد العروض الوهمية

حذر جهاز حماية المستهلك التجار من التلاعب في المنتجات أو تقديم عروض وهمية في تخفيضات الأسعار على غير الحقيقة خلال فترة الأوكازيون، وأن إدارة مراقبة الأسواق بالجهاز ستقوم بتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، ويقوم الجهاز بتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الخط الساخن "19588" ضد أى عروض وهمية على غير الحقيقة المعلنة.

كما ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفي للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأي مخالفات، كما أن المحلات التى ستشارك فى الأوكازيون الصيفى 2023، لهم الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.

ويقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه خلال الأوكازيون يعرض كل محل من المحال التجارية نسبة تخفيض مختلفة عن المحل الآخر، الأمر الذي يخلق حالة من التنوع في الأسعار، مؤكدًا أن التخفيضات تحقق انتعاش داخل الأسواق إلى حد كبير، ويحرص بعض أصحاب المحال التجارية على المشاركة في الأوكازيون لخلق الانتعاش داخل الأسواق، لافتًا إلى أن المستهلك يحصل على احتياجاته من السلع والمنتجات بأسعار منخفضة خلال فترة الأوكازيون.

وطالب "الإدريسي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، الجهات الرقابية المختلفة وجهاز حماية المستهلك أن يكون لهم دور مهم جدًا في التصدي للإعلانات الوهمية والمضللة والتخفيضات غير الحقيقة، وتفعيل القانون، فلابد من تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مباحث التموين وغيرها من الأجهزة الرقابية وتغليظ العقوبات وإعلانها حتى تكون رادعة للمخالفين.

نصائح للمستهلكين خلال الأوكازيون

يُنصح بضرورة مراجعة الفاتورة قبل المغادرة، لأن وجود الأخطاء احتمال وارد، كما ينبغي فحص الملابس جيدًا قبل الشراء والانتباه ما إذا كان هناك أي عيوب في التصنيع مثل البقع أو وقوع الأزرار الخاصة بالملابس، والانتباه جيدًا لسياسة الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء..