المركز القومي للترجمة يكشف عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في شهر يوليو

تصدرت الطبعة العربية من "اللسانيات:مقدمة إلى المقدمات" من تأليف جين إتشسن ومن ترجمة عبد الكريم محمد جبل، مبيعات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في شهر يوليو، وفي المركز الثاني جاءت الطبعة العربية من "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، وفي المركز الثالث "وسط الجزيرة العربية وشرقها من تأليف وليام جيفورد بالجريف ومن ترجمة صبري محمد حسن.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي:"الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران وترجمة سحر توفيق،"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، ومن سلسلة ميراث الترجمة الطبعة الثانية من "فلسفة تاريخ الفن" من تأليف أرنولد هازور ومن ترجمة رمزي عبده جرجس، "مناهج التحليل النقدي للخطاب" تحرير روث فوداك وميشيل ماير ومن ترجمة حسام أحمد فرج وعزة شبل محمد، "مدرسة الحمقى"من تأليف من تـأليف ألكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الجبالي، "أهل التشريع وأهل التأويل في الحداثة ومابعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان ومن ترجمة حجاج أبو جبر.

كما تضمنت القائمة "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة "من ترجمة جابر عصفور وحسام نايل، "تبرئة الألفاظ:عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر" من ترجمة سمر طلبة “ثمن عدم المساواة” من ترجمة لبنى الريدي ومنال قابيل، سنوات القرب من دستوفيسكي بترجمة أنور إبراهيم، علم النفس الاجتماعي: الأسس من ترجمة راقية جلال الدويك، رحلة إلى أرض الميعاد 2040 من ترجمة سعيد عبد السلام العكش وبدوي محمد أحمد ماضي، ومن سلسلة ميراث الترجمة "المنطق نظرية البحث" من ترجمة زكي نجيب محمود،دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق من ترجمة سما طه،دراسات عن المماليك في مصر من ترجمة علي السيد على و"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"من ترجمة سحر توفيق.

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