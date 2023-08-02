قرار عاجل من مجموعة «إيكواس» بشأن الانقلاب العسكري في النيجر

كشف مفوض عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن زيارة وفد من المنظمة للنيجر، من أجل عقد مفاوضات مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر.

من ناحية أخرى، اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تتطلع بالفعل إلى اتباع نهج مختلف في التعامل مع أزمة النيجر، والانقلاب العسكري الأخير الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، ودفعها إلى التلويح باحتمالية التدخل العسكري ما لم يتم تلبيه مطلبها بموافقة الانقلابيين على التنازل عن السلطة في غضون أسبوع واحد.

وذكرت الصحيفة في مستهل تقرير لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن، أن زعماء غرب أفريقيا درسوا في اجتماع قمتهم الأخير الذي عقدوه قبل أيام لمناقشة التعامل مع الانقلاب في النيجر، خيارات مختلفة بشأن كيفية الرد..وكان من بين ذلك إدانة الانقلابيين وفرض عقوبات واستدعاء السفراء وتعليق عضوية البلاد في الإيكواس، ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وحذروا من أنه ما لم تتم تلبية مطلب التنازل عن السلطة من جانب الانقلابيين في غضون أسبوع واحد فسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظام الدستوري وقد يشمل ذلك "استخدام القوة".