البطولة العربية.. السد يهاجم أهلي طرابلس ببغداد بونجاح

أعلن برونو ميجيل المدير الفني لفريق السد القطرى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أهلى طرابلس الليبى - بعد قليل - على أرضية استاد نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

جاء تشكيل السد القطرى كالتالى:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان - مصعب خضر - خوخي بوعلام.

خط الوسط: أحمد بدر سيار - ماتيوس - علي أسعد.

خط الهجوم: حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - أكرم عفيف.

ويحتل فريق السد القطرى صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق أهلى طرابلس الليبى المركز الثالث بنقطتين.

ويتواجد الهلال والسد في المجموعة الثانية رفقة كل من الأهلي الليبي والوداد المغربي.



