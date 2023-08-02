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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. السد يهاجم أهلي طرابلس ببغداد بونجاح

السد القطرى
السد القطرى
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أعلن برونو ميجيل المدير الفني لفريق السد القطرى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أهلى طرابلس الليبى - بعد قليل - على أرضية استاد نادي ضمك بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

جاء تشكيل السد القطرى كالتالى:
حراسة المرمى: مشعل برشم.
خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان - مصعب خضر - خوخي بوعلام.
خط الوسط: أحمد بدر سيار - ماتيوس - علي أسعد.
خط الهجوم: حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - أكرم عفيف.
ويحتل فريق السد القطرى صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق أهلى طرابلس الليبى المركز الثالث بنقطتين.
ويتواجد الهلال والسد في المجموعة الثانية رفقة كل من الأهلي الليبي والوداد المغربي.

 

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