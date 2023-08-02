محافظ المنيا يصدر كتابا دوريا لتنظيم العمل أيام الأحد خلال أغسطس

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كتابا دوريا خاصا بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، بالإشارة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء .

نص القرار على أن اعتبارا من الأحد 6 أغسطس وحتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023 يكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك مديريتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، ويكون لمديري المديريتين المشار إليهما السلطة التقديرية بشأن السماح لبعض العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال المدة المشار إليها بعاليه، وبما يرونه محققا للصالح العام وحسن سير العمل .

استثنى المحافظ من القرار، شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، وكذلك غرف العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى كافة المختصين بالرصد والتعامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ومديرتي الزراعة والإصلاح الزراعى والإدارات التابعة لهما .

كما شدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية .