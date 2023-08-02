"من أجل لقاء الشباب".. البابا فرنسيس في طريقه إلى لشبونة

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فينشي) في منطقة فيوميتشينو، حيث سيغادر الأراضي الإيطالية، لبدء زيارته الرعوية التي تستغرق خمسة أيام إلى البرتغال، والتي تشمل المشاركة في الأيام العالميّة للشبيبة السابعة والثلاثين، والحج إلى مزار العذراء سيّدة فاطيما.

وغادر بابا الفاتيكان بيت القديسة مرتا في الفاتيكان، متوجهًا إلى المطار حيث سيبدأ زيارته الرسوليّة إلى البرتغال، بمناسبة الأيام العالمية للشبيبة.

ويتجه قداسة البابا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث سيبدأ زيارة تستمر حتّى الأحد المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للشبيبة.



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