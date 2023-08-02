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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تفاصيل الهجوم الأوكراني البحري على سفينة روسية

سفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن زورقاً مسيراً تابعاً للبحرية الأوكرانية حاول مهاجمة سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أن السفينة الحربية الروسية دمرت الزورق المسير.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة ياسينوفاتايا بإقليم "دونيتسك" شرق أوكرانيا الذي أعلنته جماعات انفصالية جمهورية لا تعترف بها سوى روسيا، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف الأوكراني.

وكتب رئيس إدارة المدينة دميتري شيفتشينكو -في حسابه على موقع "تليجرام" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن "عملية قصف جديدة لياسينوفاتايا أودت بحياة شخصين مدنيين، وأصيب شخصان آخران بجروح".

إقليم دونيتسك هجوم أوكراني سفينة حربية روسية