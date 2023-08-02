تفاصيل الهجوم الأوكراني البحري على سفينة روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن زورقاً مسيراً تابعاً للبحرية الأوكرانية حاول مهاجمة سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أن السفينة الحربية الروسية دمرت الزورق المسير.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة ياسينوفاتايا بإقليم "دونيتسك" شرق أوكرانيا الذي أعلنته جماعات انفصالية جمهورية لا تعترف بها سوى روسيا، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء القصف الأوكراني.

وكتب رئيس إدارة المدينة دميتري شيفتشينكو -في حسابه على موقع "تليجرام" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن "عملية قصف جديدة لياسينوفاتايا أودت بحياة شخصين مدنيين، وأصيب شخصان آخران بجروح".