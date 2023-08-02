وفد شبيبة الروم الكاثوليك بمصر يزور بازيليك ومزار عذراء فاطيما بالبرتغال

زار وفد شبيبة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بمصر، بقيادة المطران جان ماري شامي، بازيليك، ومزار العذراء، سيدة فاطيما، بالبرتغال.

جاء ذلك في إطار الاستعداد ليوم الشبيبة العالمي، الذي سيترأسه قداسة البابا فرنسيس، بالعاصمة البرتغالية، لشبونة، خلال الفترة الحالية.

وأقام وفد شباب كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، بكنيسة القديس بطرس اللاتينية، بمدينة بورتو البرتغالية، لمدة أسبوع، تخلله التعرف على ترنيمة اليوم العالمي السابع والثلاثين للشباب، باللغة بالبرتغالية، وتعلمها، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات، والزيارات المتنوعة، واللقاءات الروحية.

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