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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفد شبيبة الروم الكاثوليك بمصر يزور بازيليك ومزار عذراء فاطيما بالبرتغال

وفد شبيبة كنيسة
وفد شبيبة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك
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زار وفد شبيبة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بمصر، بقيادة المطران جان ماري شامي، بازيليك، ومزار العذراء، سيدة فاطيما، بالبرتغال.

جاء ذلك في إطار الاستعداد ليوم الشبيبة العالمي، الذي سيترأسه قداسة البابا فرنسيس، بالعاصمة البرتغالية، لشبونة، خلال الفترة الحالية.

وأقام وفد شباب كنيسة الروم الكاثوليك بمصر، بكنيسة القديس بطرس اللاتينية، بمدينة بورتو البرتغالية، لمدة أسبوع، تخلله التعرف على ترنيمة اليوم العالمي السابع والثلاثين للشباب، باللغة بالبرتغالية، وتعلمها، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات، والزيارات المتنوعة، واللقاءات الروحية.

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البابا فرنسيس العاصمة البرتغالية لشبونة الروم الملكيين المطران جان ماري شامي