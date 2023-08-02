البطولة العربية.. الوداد يسعى لعبور دور المجموعات من بوابة الهلال

أعلن عادل رمزى، المدير الفني لفريق الوداد المغربى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الهلال السعودى، وذلك بعد قليل على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المحالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاء تشكيل الوداد المغربى كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: آمين ابو الفتح، زولا، أيوب العملود، فرحاني.

خط الوسط: جبراني، زكريا الداروي، إسماعيل المترجي.

خط الهجوم: زهير المترجي، لاهتيمي، بولي.

ويحتل فريق الهلال السعودى قاع ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيده، بينما يحتل فريق الوداد وصافة المجموعة بنقطتين.

ويتواجد الهلال والسد في المجموعة الثانية رفقة كل من الأهلي الليبي والوداد المغربي.



