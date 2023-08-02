محافظ دمياط ورئيس "مصر اكتوبر" توزعان أجهزة كهربائية على الفتيات اليتيمات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم، بمكتبها الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ، وذلك ايذانًا بإطلاق مبادرة لدعم ١٠ فتيات يتيمات من المقبلات على الزواج بتسليمهن أجهزة كهربائية مقدمة من الحزب.

فيما وقد رحبت "المحافظ" برئيس الحزب ، مثمنة كافة الجهود المبذولة لخدمة المجتمع المدنى ورعاية أبناء الوطن وذلك تفعيلا لاستراتيجية التنمية المجتمعية التضامنية، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد لدعم هذه الرؤية.

كما أكدت "محافظ دمياط" أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون المشترك مع الجهات المختلفة لاطلاق مبادرات تدعم ذلك، متوجهة بالشكر إلى حزب مصر أكتوبر على هذا الدعم.

ومن جانبها، أعربت رئيس حزب مصر أكتوبر عن تقديرها لجهود محافظ دمياط من أجل دفع عجلة التنمية على أرض محافظة دمياط، وتعاونها الدائم من أجل خدمة المجتمع، كما قامت بتسليم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا خلال اللقاء.

هذا وقد قامت الدكتورة منال عوض والدكتورة جيهان مديح بتوزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات والتى تضمنت "غسالة، بوتاجاز وثلاجة"، كما اعربتا عن خالص امنتياتهما للفتيات بحياة سعيدة .

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن الموقف التنفيذي وملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط، بعد أن تم استعراض شامل لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات.

وناقشت "المحافظ" موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية ومحطات مياه و صرف صحى و كذلك مجمعات حكومية وزراعية.

فيما اطلعت "محافظ دمياط" على ما تم تنفيذه من إجراءات معاينة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات ، كما بحثت مدى مطابقة تلك الأراضى للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع، كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ ، مؤكدة على إعطاء الاولوية لمشروعات المرافق، لافتة الى ان المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى .

كما استعرضت لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات، وناقشت "المحافظ" موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية ومحطات مياه وصرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية.