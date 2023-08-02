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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على نجليه وإصابتهما بالشرقية

ضبط المتهم بالتعدي
ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على نجليه وإصابتهما بالشرقية
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تعدى أحد الأشخاص على نجليه وإصابتهما بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته.
 بالفحص تم تحديد والد الطفل المشار إليه وتبين أنه (مقيم بالشرقية) وبصحبته (عدد 3 أنجاله) وأن (طليقته - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وبرفقتها نجلتهما الرابعة وبسؤالها قررت بتلقيها إتصال من أحد أنجالها وأفاد بأنه محجوز بإحدى المستشفيات، وبه إصابات متفرقة نتيجة تعدى والده عليه وأضاف لها بأن شقيقه الآخر متواجد بالمنزل صحبة والده وبه إصابات.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين تواجد نجلهما وبه إصابات بكسور متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك وزارة الداخلية بالشرقية