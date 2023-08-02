البطولة العربية.. تشكيل هجومي للهلال أمام الوداد من أجل التأهل

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوداد المغربي - بعد قليل - على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المحالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاء تشكيل الهلال السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.

خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - سافيتش.

ويحتل فريق الهلال السعودى قاع ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل فريق الوداد وصافة المجموعة بنقطتين.

ويتواجد الهلال والسد في المجموعة الثانية رفقة كل من الأهلي الليبي والوداد المغربي.