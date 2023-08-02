محافظ المنوفية يتابع موقف استلام المجمعات الخدمية ومشروعات حياة كريمة

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس قطاع الكهرباء، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، مديري مديريات الصحة والزراعة، المدير التنفيذي لشركة مدكور، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة .

وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم ، وشدد المحافظ على مسئولي الجهات المعنية بضرورة نهو كافة إجراءات تسليم وتشغيل المجمعات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية ،وإعداد تقرير مفصل مدعم بالصور والعرض عليه.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد مقايسة بشأن خطوط انحدار قري سهواج وشعشاع، كما تطرق الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق مركزى أشمون والشهداء .

وأشار محافظ المنوفية إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصري، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم .