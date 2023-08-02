أوروبا تتوقع بدء موسم السياحة في أبريل بسبب حرارة الطقس

كشفت دراسة حديثة لمركز الأبحاث المشتركة ، التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي، عن أنه من المتوقع أن يسجل شهر أبريل 2024 أعلى زيادة في التدفق السياحي للقارة بنسبة تصل إلى +8.89٪ مقارنة بالعام الحالي، وفي المقابل ، من المتوقع أن تشهد أوروبا أكبر انخفاض في الطلب على السياحة لشهر يوليو المقبل مع انخفاض يصل إلى 5.72 % في ظل سيناريو زيادة حرارة الطقس المتوقع.

وقال التقرير، إنه مع وصول درجات الحرارة في أوروبا إلى ذروتها هذا الصيف ، من المتوقع أن تشهد اتجاهات السفر تحولًا في السنوات القادمة، فبسبب الاحتباس الحراري ، من المتوقع أن يشهد الطلب على السياحة في أوروبا ، خاصة في المناطق الساحلية ، تعديلًا تاريخيا ، حيث سيصبح شهر أبريل هو شهر يوليو الجديد بداية من العام المقبل.

ونظرًا لأنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في السنوات القادمة أيضًا ، فإن اهتمام السياح بزيارة أوروبا في يوليو سينخفض، وبدلاً منه سيختار المزيد من المسافرين القيام برحلة في أبريل حيث ستكون درجات الحرارة أكثر احتمالًا خلال هذا الشهر.

وكما توضح مفوضية الاتحاد الأوروبي ، تشير التوقعات إلى أن زيادة درجة الحرارة بمقدار ثلاث أو أربع درجات مئوية ستقلل من عدد السياح خلال الصيف بنحو 10 % في المناطق الساحلية الجنوبية.

من ناحية أخرى ، سيزداد الطلب على التكاليف الشمالية بنسبة 5 % وسيختار المزيد من الناس السفر قبل بدء موسم الصيف رسميًا.

وفي جميع أنحاء القارة ، سينخفض ​​الاهتمام بالسياح في يوليو وينمو في أبريل. مع التحول الموسمي للطلب عبر القارة ، ستستمر السياحة في النمو ، وفقًا للتوقعات.

وتم تسجيل تحولات في الطلب على السفر هذا العام أيضًا ، حيث دفعت درجات الحرارة الشديدة السياح إلى البحث عن بدائل أكثر برودة لأوروبا.

وسجلت إيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال ، التي ترحب بملايين الوافدين كل صيف ، بعضا من أعلى درجات الحرارة، وكانت هذه الوجهات تتعامل مع حرائق الغابات ، مما يهدد خطط سفر الزوار، ويمكن أن يكون الوقوع في كارثة طبيعية أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل تجربة صعبة، لهذا السبب ، من المهم أن يحصل الجميع على تأمين السفر قبل رحلتهم.

تم تصميم تأمين السفر في أوروبا لتوفير الحماية المالية وكذلك المساعدة للمسافرين من الاتحاد الأوروبي وغير الأوروبيين في حالة وقوع أحداث غير متوقعة، ومع ذلك ، فإن التغطية تعتمد على مزود التأمين والسياسة المحددة.