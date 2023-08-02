بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية للمرشحين على مقاعد النقابة الفرعية للأطباء بالدقهلية

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة، الكشوف النهائية للمرشحين على مقاعد النقيب وفوق السن وتحت السن في انتخابات التجديد النصفي والمقرر لها اكتوبر المقبل وذلك بعد تنازل 9 مرشحين عن إستكمال السباق الإنتخابي و تقدمهم باستمارات تنازل عن الترشح لمقاعد نقابة أطباء الدقهلية باللجنة العامة للإنتخابات بالنقابة العامة بدار الحكمة.

وقال الدكتور أحمد عصام، أمين عام نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، في تصريحات صحفية، أن القائمة النهائية للمرشحين تضم ١٨ مرشح علي ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في إنتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣.

واضاف أمين عام النقابة أن المرشحين المتنازلين عن الترشح لمقاعد نقابة أطباء الدقهلية و 9 وذلك بعد وصول كافة التنازلات المقدمة باليد وكذلك المقدمة من خلال البريد السريع .

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على مقعد النقيب كلًا من -الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات ، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية.

وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من: الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي ، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا.

وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور احمد ابراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور احمد المنير والدكتور ابراهيم حسن.

يذكر أن المتنازلين عن الترشح كلًا من : الدكتور أحمد علي و الدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتور محمد ياسين العطار، عن مقعد النقيب، والدكتور احمد عصام، والدكتورة مروة سامي، والدكتور محمد الشامى عن مقعد فوق السن.

وعن مقاعد تحت السن تنازل كلًا من:الدكتورة ميرنا شفيق والدكتور أحمد البيلي والدكتور أحمد ناصر عن مقعد تحت السن.