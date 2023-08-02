رئيس جامعة الزقازيق يهنئ مدير أمن الشرقية بتجديد الثقة

قام الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، بزيارة لمقر مديرية أمن الشرقية لتهنئة اللواء محمد صلاح لاستمراره في أداء مهام عمله مساعدا لوزير الداخلية – مدير أمن الشرقية، متمنيا له النجاح والتوفيق والاستمرار في الإرتقاء بالمنظومة الأمنية داخل محافظة الشرقية، ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلى، خلال زيارته لمديرية الأمن، اليوم ، بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مثمناً ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، مضحين بأرواحهم الزكية فداءا للوطن وحماية للجبهة الداخلية بكل تفان وإخلاص.

من جانبه، أعرب مدير أمن الشرقية، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة واللفتة الطيبة، التى تعكس حرص الجامعة على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل تحقيق الأمن للحفاظ على الأمان والإستقرار بكافة ربوع المحافظة .

وجدير بالذكر أنه فى ختام الزيارة أهدي د.خالد الدرندلى درع الجامعة لمدير أمن الشرقية تقديراً لأدائه المتميز في الارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة ، كما قدم مدير الأمن درع المديرية لرئيس الجامعة تقديراً لأهمية دور الجامعة فى العملية التعليمية وخدمة المجتمع بالمحافظة.